Strada provinciale 1 scambiata per l' autodromo di Monza arrivano i controlli interforze e una nuova segnaletica
A breve partiranno controlli interforze sulla strada provinciale 1 tra Portonovo e Sirolo, per contrastare la guida a velocità elevata di motociclisti e automobilisti. Contestualmente, verrà installata una nuova segnaletica per migliorare la sicurezza e ridurre gli incidenti. La strada, spesso scambiata per l’autodromo di Monza, è al centro di interventi per limitare comportamenti pericolosi e tutelare residenti e utenti.
ANCONA – Inizieranno a breve i controlli interforze lungo la Strada provinciale 1 che collega Portonovo a Sirolo, onde evitare il fenomeno dei motociclisti e degli automobilisti che sfrecciano a tutta velocità noncuranti dei limiti da rispettare e, soprattutto, della sicurezza di residenti e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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