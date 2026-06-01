Strada provinciale 1 scambiata per l' autodromo di Monza arrivano i controlli interforze e una nuova segnaletica

Notizia in breve

A breve partiranno controlli interforze sulla strada provinciale 1 tra Portonovo e Sirolo, per contrastare la guida a velocità elevata di motociclisti e automobilisti. Contestualmente, verrà installata una nuova segnaletica per migliorare la sicurezza e ridurre gli incidenti. La strada, spesso scambiata per l’autodromo di Monza, è al centro di interventi per limitare comportamenti pericolosi e tutelare residenti e utenti.