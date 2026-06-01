Circa 2.000 persone si sono radunate oggi in piazza centrale per una festa pubblica. La manifestazione, iniziata nel primo pomeriggio, ha visto partecipanti di tutte le età che hanno occupato la piazza con musica, balli e stand gastronomici. La partecipazione è stata elevata rispetto alle previsioni, con numerosi cittadini che hanno condiviso momenti di aggregazione e svago. La polizia ha monitorato l’evento senza segnalare problemi di ordine pubblico.

Cesena, 1 giugno 2026 – Circa 2.000 persone (ma il conto è ancora provvisorio, perché anche ben oltre la partenza del gruppo, c’erano persone che continuavano a iscriversi), hanno partecipato alla decima edizione della StraCesena, corsa e camminata solidale organizzata da Matilde Studio, Uisp e Saraghina Group con l’intento di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza. Il progetto benefico . Nel caso specifico l’intero ricavato andrà a sostegno dei progetti del reparto di ‘ Pediatria a misura di bambino ’ dell’ospedale Bufalini. A tenere compagnia al fiume di partecipanti che si sono dati appuntamento alla partenza in piazza del Popolo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - StraCesena, una festa per duemila

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