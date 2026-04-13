La tappa di Vivicittà 2026 a Spezia ha visto la partecipazione di oltre duemila persone, con i concorrenti che hanno tagliato il traguardo sui 10 km. Il cronometro ha stabilito i risultati ufficiali, con il primo classificato che ha concluso la gara in 33 minuti e 2 secondi. Sul podio sono saliti anche Nicola Vanni e Christian Gallone, mentre la manifestazione ha attirato un vasto pubblico di appassionati.

Il cronometro ha sancito i verdetti agonistici, ma è stata la marea umana a decretare il successo della tappa spezzina di Vivicittà 2026, che ha incoronato Tommaso Casanova, primo sul traguardo dei 10 km maschili con un tempo di 33’02’’, seguito da Nicola Vanni e Christian Gallone. Tra le donne, il dominio è stato di Margherita Cibei, capace di fermare l’orologio a 39’01’’, staccando Elena Bertolotti e Linda Brancati. Ma i numeri che contano davvero, quest’anno, sono altri. Per la prima volta la manifestazione ha abbattuto un muro simbolico: "Finalmente abbiamo superato la nostra soglia psicologica dei 2000 partecipanti – spiegano gli organizzatori della Uisp – Un numero che porta buoni auspici: 2027, come l’anno in cui saremo alla nostra 43ª edizione".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vivicittà una festa per tutti. Più di duemila partecipanti

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