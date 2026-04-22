Lunedì si è svolta la finale della ’Fava Cento School Cup’, una competizione tra gli istituti superiori di Cento. La manifestazione ha coinvolto circa duemila studenti e ha visto la partecipazione di diverse scuole della zona. L’evento è stato organizzato dalla scuola Benedetto XIV con il supporto del principale sponsor, Fava Storci. La giornata ha visto momenti di gioco e confronto tra i giovani partecipanti.

Si è svolta lunedì la finale della ’Fava Cento School Cup’, la competizione tra gli istituti superiori di Cento organizzata dalla Benedetto XIV in collaborazione con il main sponsor Fava Storci. Una Baltur Arena viva, piena, attraversata dall’energia di circa 2.000 studenti: una mattinata che è andata ben oltre il semplice evento sportivo, trasformandosi in un vero momento di comunità e partecipazione. Nel corso della giornata è intervenuto l’amministratore delegato di Fava Storci, Luigi Fava, affiancato dal socio e consigliere Michele Storci: "Oggi celebriamo un percorso che va ben oltre lo sport. La Fava School Cup è una competizione multidisciplinare che ha coinvolto tutti gli istituti superiori di Cento, unendo energie, talenti e sensibilità diverse.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Fava School Cup’, festa con duemila studenti

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