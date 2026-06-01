La comunità di Spinetoli e il territorio piceno piangono la scomparsa di Ezio Cancilleri, morto sabato all’età di 82 anni. Cancilleri è stato presidente del Pagliare e fondatore dell’azienda Deatech. La notizia è stata accolta con dolore da cittadini e associazioni locali. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la comunità e il mondo imprenditoriale della zona. La famiglia e gli amici hanno espresso il loro cordoglio.

La comunità di Spinetoli e l’intero territorio piceno piangono la scomparsa di Ezio Cancilleri, venuto a mancare sabato a 82 anni. Uomo molto conosciuto e apprezzato, Cancilleri ha lasciato un segno profondo sia nel mondo dell’imprenditoria sia in quello dello sport, distinguendosi per il suo impegno, la sua visione e il forte legame con il territorio. Fondatore della Deatech di Ascoli, oggi Elantas, è stato protagonista dello sviluppo di una realtà produttiva che nel corso degli anni ha rappresentato un importante punto di riferimento per l’economia locale. Grazie alla sua capacità imprenditoriale e alla dedizione al lavoro, ha contribuito alla crescita di un’azienda che ha dato occupazione e opportunità a numerose famiglie del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Storico presidente del Pagliare. Spinetoli piange Ezio Cancilleri. Fondatore dell’azienda Deatech

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