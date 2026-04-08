Legambiente Puglia piange il fondatore Franco D' Aprile | Pioniere dell' associazione
Nella giornata di oggi, Legambiente Puglia ha annunciato la scomparsa di Franco D'Aprile, uno dei fondatori dell'associazione e suo primo presidente nella regione negli anni Ottanta. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale che ricorda il suo ruolo nel creare e sviluppare la sede regionale. La sua figura è stata definita un pioniere all’interno dell’organizzazione.
Lutto nella grande famiglia di Legambiente Puglia: è morto Franco D'Aprile, storico fondatore della sede regionale dell'associazione e primo presidente, a metà degli anni '80.D'Aprile fu un antesignano nell'affrontare tematiche ambientaliste in un'epoca in cui non c'era la consapevolezza che vi è. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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Raid nell'auto del fondatore dell’associazione "Autismo & Aba": rubato materiale destinato ai ragazziAmara scoperta questa mattina per Marco Cercola, fondatore dell’associazione Autismo & Aba di Pagani, vittima di un furto ai danni della propria auto.