Legambiente Puglia piange il fondatore Franco D' Aprile | Pioniere dell' associazione

Nella giornata di oggi, Legambiente Puglia ha annunciato la scomparsa di Franco D'Aprile, uno dei fondatori dell'associazione e suo primo presidente nella regione negli anni Ottanta. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale che ricorda il suo ruolo nel creare e sviluppare la sede regionale. La sua figura è stata definita un pioniere all’interno dell’organizzazione.