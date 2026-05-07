È morto Gianni Cervetti storico dirigente del Pci e fondatore dell' orchestra Verdi

È deceduto Gianni Cervetti, figura storica del Partito Comunista Italiano e uno dei fondatori dell'orchestra Verdi di Milano. Cervetti ha ricoperto il ruolo di presidente emerito dell'orchestra. La sua attività politica e musicale ha segnato la sua carriera, che si è concentrata sia nel campo dell'impegno politico sia in quello culturale. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalle associazioni di settore.

È morto Gianni Cervetti, esponente del Partito comunista italiano, co-fondatore dell'orchestra Verdi di Milano, di cui era presidente emerito. Aveva quasi 93 anni.Gli anni a MoscaClasse 1933, nato a Milano, si iscrisse al Pci nel 1949. Sette anni più tardi fu inviato dal partito a Mosca per.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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