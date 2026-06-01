Storia del femminismo europeo Al via il progetto Nara Racconta – NaRa

Il progetto Nara Racconta è stato avviato a giugno 2026 ad Arezzo. Si tratta di un'iniziativa annuale dedicata a raccontare la storia del femminismo europeo. Il progetto è coordinato da un ente locale e coinvolge diverse attività di narrazione e divulgazione. Non sono stati indicati dettagli specifici sulle modalità di svolgimento o sui partecipanti.

Arezzo, 1 giugno 2026 – Ha preso il via il progetto annuale Nara Racconta (Na.Ra. ), coordinato dal Dipartimento di Eccellenza di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne del l’Università di Siena ( DFCLAM), con la curatela scientifica della professoressa Silvia Calamai, della sede di Arezzo. L’iniziativa è promossa e finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e nasce con l’obiettivo di salvaguardare, studiare e diffondere l’archivio orale che conserva la voce di Nara Marconi (1924-1988) in dialogo con Maricla Boggio (1937-2026), autrice centrale nella storia del femminismo europeo. Dalle registrazioni degli incontri con Nara Marconi, Boggio trasse infatti la biografia “La Nara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Storia del femminismo europeo. Al via il progetto Nara Racconta – Na.Ra.

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