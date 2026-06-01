Donna dentro la storia Il podcast della Rai per Nara Marconi una testimone del ’900

Notizia in breve

Una donna di 85 anni è stata trovata morta nella sua casa. La polizia ha aperto un’indagine, ma al momento non ci sono dettagli su eventuali reati. La vittima era nota per aver vissuto una vita dedicata al lavoro e alla famiglia. La scena del ritrovamento è stata ispezionata dagli agenti, che stanno ascoltando eventuali testimoni. Nessuna informazione è stata diffusa sulle circostanze del decesso. La salma è stata trasferita all’obitorio per l’autopsia.