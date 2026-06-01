Donna dentro la storia Il podcast della Rai per Nara Marconi una testimone del ’900
Una donna di 85 anni è stata trovata morta nella sua casa. La polizia ha aperto un’indagine, ma al momento non ci sono dettagli su eventuali reati. La vittima era nota per aver vissuto una vita dedicata al lavoro e alla famiglia. La scena del ritrovamento è stata ispezionata dagli agenti, che stanno ascoltando eventuali testimoni. Nessuna informazione è stata diffusa sulle circostanze del decesso. La salma è stata trasferita all’obitorio per l’autopsia.
E’ appena uscita per RaiPlay sound la serie podcast in cinque puntate "Nara Marconi. Voglio trasformarmi con il mondo. Una donna dentro la storia", dedicata alla partigiana e femminista pratese scomparsa nel 1988, alla cui memoria è intitolato il Centro antiviolenza La Nara, appunto. Realizzato da Giulia Morelli, Maria Lucia Schito e Silvia Scognamiglio - alias Mis(S)conosciute - racconta la storia dell’amicizia fra Nara e la scrttrice e regista Maricla Boggio, scomparsa lo scorso marzo, e attraverso le loro parole, anche quella di un secolo di storia delle donne in Italia. In uno spazio che sembra collocarsi al di fuori del tempo, due voci di donna si inseguono e dialogano, e frase dopo frase ricostruiscono un pezzo di Storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Donna dentro la storia. Il podcast della Rai per Nara Marconi una testimone del ’900La serie fa rivivere le interviste dell’amica scrittrice Maricla Boggio alla partigiana e femminista pratese: la base dell’opera sono 24 audiocassette con illuminanti racconti di tante battaglie. lanazione.it