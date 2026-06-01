Stop al click day parte la vendita dei biglietti per la Giostra del Saracino e la Provaccia dal 13 giugno in presenza
Dal 13 giugno sarà possibile acquistare i biglietti per la Giostra del Saracino e la Provaccia, eventi che si svolgeranno rispettivamente il 20 giugno e in data da definire. La vendita sarà in presenza e segnerà la fine del sistema di prenotazioni tramite click day. Le modalità di acquisto e i punti vendita saranno comunicati nelle prossime ore.
Arezzo, 1 giugno 2026 – Al via la v endita biglietti Giostra del Saracino (20 giugno) e Prova Generale (18 giugno) Differentemente a quanto avvenuto nelle ultime edizioni, per la vendita dei biglietti della Giostra del Saracino del prossimo 20 giugno non si procederà prioritariamente tramite Click Giostra Day. I tagliandi destinati alla vendita libera saranno disponibili direttamente per l’acquisto presso la biglietteria posta all’interno del percorso espositivo “I Colori della Giostra” (piano terra di Palazzo Comunale) a partire da sabato 13 giugno ore 9.00. Nella giornata di apertura della biglietteria, quindi sabato 13, saranno disponibili soltanto i biglietti per la Giostra del Saracino e per le solo tribune (Chimet, Orchidea Preziosi e Chimera Gold). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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