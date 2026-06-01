stop al click day parte la vendita dei biglietti per la giostra del saracino e la provaccia dal 13 giugno in presenza

Notizia in breve

Dal 13 giugno sarà possibile acquistare i biglietti per la Giostra del Saracino e la Provaccia, eventi che si svolgeranno rispettivamente il 20 giugno e in data da definire. La vendita sarà in presenza e segnerà la fine del sistema di prenotazioni tramite click day. Le modalità di acquisto e i punti vendita saranno comunicati nelle prossime ore.