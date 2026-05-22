Quest'anno, per partecipare alla Giostra del Saracino, non sarà più possibile prenotare i biglietti online attraverso il click day. La vendita dei biglietti riprende in modo tradizionale e i primi tagliandi potranno essere acquistati direttamente presso gli uffici situati in piazza del Comune. Questa decisione segna un ritorno alle modalità di vendita ante pandemia, eliminando la possibilità di prenotazioni digitali e favorendo l'accesso diretto ai botteghini per gli spettatori interessati.

AREZZO Niente click day quest’anno per aggiudicarsi un posto a sedere per la Giostra del Saracino. Si torna al passato e i primi biglietti disponibili saranno acquistabili direttamente negli uffici di piazza del Comune. La decisione è stata presa nell’ultima riunione dalla giunta comunale, che ha annullato di fatto l’operazione con la quale era possibile prenotare online i biglietti e poi ritirarli al botteghino. Privilegio riservato ai primi 100 utenti (con una riserva di 30) che fossero riuscito a farne richiesta. Il click day aveva però suscitato negli ultimi anni diverse critiche da parte dei quartieri, legati alla tradizione di acquistare direttamente i biglietti al botteghino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giostra, niente prenotazioni online. Abolito il click day: corsa al botteghino

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