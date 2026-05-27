A partire da questa settimana, a Firenze non sarà più possibile affittare case per brevi periodi anche al di fuori dell’area Unesco. La nuova ordinanza vieta gli affitti turistici in tutte le zone della città, non solo nel centro storico. La misura riguarda sia le locazioni di breve durata sia quelle che si estendono oltre i confini dell’area tutelata. La decisione mira a limitare le attività di affitto a fini turistici in tutta la città.

Firenze, 27 maggio 2026 – La stretta sugli affitti turistici brevi a Firenze si allarga oltre i confini del centro storico. La giunta guidata dalla sindaca Sara Funaro ha approvato la delibera – presentata dall’assessore allo Sviluppo economico e Turismo Jacopo Vicini – che estende il blocco delle nuove locazioni turistiche anche ai quartieri limitrofi all’area Unesco. Sono 504 le strade in cui, fino al 2028, non sarà più possibile aprire nuovi B&B e appartamenti destinati agli affitti brevi. Il provvedimento sarà esaminato oggi dalla commissione consiliare e poi passerà al voto del Consiglio comunale agli inizi di giugno per essere esecutivo tra il 19 e il 20 giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La nuova stretta di Firenze: «Stop agli affitti brevi anche oltre l’area Unesco»

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