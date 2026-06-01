Stop agli abbattimenti di ulivi per far posto a impianti fotovoltaici | il Tar Puglia blocca la delibera regionale

Il Tar Puglia ha sospeso la delibera regionale che autorizzava l’abbattimento di ulivi non monumentali per installare impianti fotovoltaici e serre. La decisione blocca temporaneamente le operazioni di taglio degli alberi, impedendo che vengano eliminati gli ulivi per motivi legati alla realizzazione di impianti energetici. La misura riguarda esclusivamente gli ulivi non considerati monumentali, lasciando in sospeso le autorizzazioni concesse dalla regione.

Stop alla delibera della Regione Puglia che consentiva l'abbattimento di ulivi non monumentali per far posto a impianti fotovoltaici e serre. Lo hanno deciso i giudici del Tar Puglia che, come riporta l'Ansa, hanno annullato il provvedimento regionale emanato a luglio dello scorso anno. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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