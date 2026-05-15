Nella regione, è stato richiesto di sospendere gli abbattimenti di lupi. Secondo le dichiarazioni di un rappresentante del settore, ci sarebbe la necessità di un quadro normativo più chiaro e uniforme tra le diverse leggi e regolamenti regionali e nazionali. La richiesta è stata avanzata per prevenire possibili conflitti tra le norme vigenti e le pratiche di gestione della fauna selvatica. La questione riguarda anche le modalità di intervento e le eventuali autorizzazioni necessarie per operare in modo legale e coerente.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Garantire un quadro normativo coerente e coordinato tra normativa europea, nazionale e regionale; mantenere un approccio improntato al principio di precauzione nella determinazione dei tassi di prelievo; procedere alla definizione di un Piano nazionale di gestione del lupo; rafforzare il coordinamento tecnico-scientifico e amministrativo tra Stato, Regioni e Province autonome; chiarire preventivamente gli aspetti applicativi e interpretativi ancora non definiti nella gestione della specie”. È la posizione espressa dalla Regione Campania nell’ultima riunione della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni, nell’ambito del confronto con il Governo sulla gestione del Canis lupus. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lupi, Zabatta: “Stop agli abbattimenti in Campania”

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VERSO IL VIA LIBERA ALL'ABBATTIMENTO DEI LUPI, TOSI: «QUATTRO SONO POCHI» | 22/01/2026

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