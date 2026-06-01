Una task force di 24 steward è stata schierata nelle piazze di Firenze, in particolare nelle aree di Oltrarno e Sant’Ambrogio, dove sono stati segnalati parcheggiatori abusivi. Il servizio, che durerà quattro ore dalle 22.30 alle 2.30, mira a supportare le forze dell’ordine nelle zone più frequentate della movida. Questi steward svolgeranno funzioni di sorveglianza e assistenza, con l’obiettivo di mantenere ordine e sicurezza nelle aree più affollate della città.

Firenze, 1 giugno 2026 – Quattro ore di servizio dalle 22.30 fino alle 2.30 di notte. L’obiettivo: fornire un braccio in più agli agenti della Municipale che presteranno servizio nelle zone più calde della movida. E, in caso di guai seri, avvisare vigili e forze dell’ordine. Sono le regole d’ingaggio con cui Palazzo Vecchio a partire dal 4 giugno fino al 6 gennaio 2027 affiderà a 24 steward il servizio di controllo della movida estiva e non solo. Il copione è simile a quello dell’anno passato quando prese servizio lo stesso numero di persone, a partire dalla fine di maggio. Per farlo il Comune mette sul piatto 134mila euro che copriranno le spese della Marshall Investigazioni e Security Group di Prato a cui è stato affidato l’incarico di aiutare a proteggere le notti dei fiorentini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Steward nelle piazze calde di Firenze, task force di 24 addetti. Oltrarno e Sant’Ambrogio sorvegliate speciali dove sono comparsi parcheggiatori abusivi

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