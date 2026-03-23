L'epatite A arriva nella regione Lazio 24 casi in provincia di Latina e 6 ricoveri | attivata task force

Sono 24 i casi di Epatite A finora nel territorio pontino e sei i ricoveri: la Asl di Latina ha attivato tutte le misure necessarie e organizzato una task force. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Epatite A: 24 casi in provincia di Latina, le città coinvolteCasi di epatite A nelle città di Aprilia, Fondi, Formia, Latina, Sabaudia, Sermoneta, Campodimele, Priverno, Lenola e Terracina.

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