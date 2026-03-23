AGI - Un incremento dei casi di Epatite A si è registrato negli ultimi giorni in provincia di Latina. Ad oggi, riferisce la Asl, le segnalazioni risultano complessivamente 24, distribuite nelle città di Aprilia, Fondi, Formia, Latina, Sabaudia, Sermoneta, Campodimele, Priverno, Lenola, e Terracina. I pazienti ricoverati sono attualmente 6, tutti in condizioni stabili e in reparti ordinari. La ASL di Latina ha immediatamente attivato tutte le misure necessarie per contenere la diffusione del virus e tutelare la salute pubblica. È stata prontamente istituita una task force aziendale multidisciplinare, coordinata dalla Direzione... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Epatite A, 24 casi in provincia di Latina: attivata task force della Asl

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