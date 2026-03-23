Epatite A 24 casi in provincia di Latina | attivata task force della Asl

Da agi.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Un incremento dei casi di  Epatite A  si è registrato negli ultimi giorni in  provincia di Latina. Ad oggi, riferisce la Asl, le  segnalazioni  risultano complessivamente  24, distribuite nelle città di Aprilia, Fondi, Formia, Latina, Sabaudia, Sermoneta, Campodimele, Priverno, Lenola, e Terracina. I  pazienti ricoverati  sono attualmente 6, tutti in condizioni stabili e in reparti ordinari. La  ASL di Latina  ha immediatamente attivato tutte le  misure necessarie  per contenere la  diffusione del virus  e tutelare la  salute pubblica. È stata prontamente istituita una  task force aziendale multidisciplinare, coordinata dalla Direzione... 🔗 Leggi su Agi.it

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