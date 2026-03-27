Un commentatore ha criticato la decisione della Rai di trasmettere le immagini di due calciatori durante una trasmissione televisiva. La questione riguarda la pertinenza della diffusione di contenuti visivi legati a giocatori coinvolti in eventi sportivi recenti. La critica è stata espressa pubblicamente e si concentra sulla scelta di trasmettere quelle immagini in quel momento specifico.

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© Juventusnews24.com - Ravezzani attacca: «La Rai non avrebbe dovuto trasmettere le immagini di Dimarco e Vicario»

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