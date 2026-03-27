Ravezzani attacca | La Rai non avrebbe dovuto trasmettere le immagini di Dimarco e Vicario
Un commentatore ha criticato la decisione della Rai di trasmettere le immagini di due calciatori durante una trasmissione televisiva. La questione riguarda la pertinenza della diffusione di contenuti visivi legati a giocatori coinvolti in eventi sportivi recenti. La critica è stata espressa pubblicamente e si concentra sulla scelta di trasmettere quelle immagini in quel momento specifico.
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