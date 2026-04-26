Johann Zarco attacca Marc Marquez | Non avrebbe dovuto vincere la Sprint a Jerez è andato contromano

Durante il quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP a Jerez de la Frontera, Johann Zarco ha criticato Marc Marquez, affermando che non avrebbe dovuto vincere la Sprint Race perché avrebbe deviato dal percorso corretto. La gara, caratterizzata da pioggia e caos, ha generato non solo spettacolo, ma anche un acceso dibattito tra i piloti e gli addetti ai lavori riguardo alle regole e alle decisioni prese durante la competizione.

Caos, pioggia e polemiche: la Sprint Race di Jerez de la Frontera, facente parte del quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, ha lasciato dietro di sé non solo spettacolo, ma anche un acceso dibattito regolamentare. Al centro della discussione c’è la vittoria di Marc Márquez, capace di imporsi nonostante una caduta, e soprattutto grazie a una manovra tanto insolita quanto controversa. L’episodio chiave si consuma nel momento più delicato della gara, quando la pioggia irrompe a sparigliare le carte. Márquez scivola, ma riesce a ripartire mantenendo la GP26 accesa. A quel punto decide di rientrare in pit lane per cambiare moto: una scelta decisiva, che gli consente di tornare in pista, recuperare terreno e infine conquistare il successo davanti a Bagnaia e Di Giannantonio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Johann Zarco attacca Marc Marquez: “Non avrebbe dovuto vincere la Sprint a Jerez, è andato contromano” Notizie correlate Moto Gp: caos pioggia a Jerez, Marc Marquez cade poi vince la sprintAGI - Nella Moto Gp Marc Marquez (Ducati) vince la Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP. Marc Marquez epico a Jerez: cade, cambia moto ma vince lo stesso la Sprint davanti a BagnaiaMarc Marquez cade sul bagnato, scivola in classifica ma riesce a recuperare e vince la Sprint Race del GP Spagna davanti agli italiani Bagnaia e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Per capire cosa ha fatto Marc Marquez (con Johann Zarco) nelle qualifiche di Jerez ascoltatevi il mago della pioggia di Vecchioni; MotoGp, a Jerez Sprint a Marc Marquez davanti a Bagnaia e Morbidelli; Marc Marquez inattaccabile con asfalto umido e in pole a Jerez. Bezzecchi si difende, Martin penalizzato; La pioggia crea il caos; rivivi lo sprint del Gran Premio di Spagna di MotoGP con la cronaca testuale in diretta. Johann Zarco attacca Marc Marquez: Non avrebbe dovuto vincere la Sprint a Jerez, è andato contromanoCaos, pioggia e polemiche: la Sprint Race di Jerez de la Frontera, facente parte del quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, ha lasciato dietro ... oasport.it MotoGP, Johann Zarco: Ho cercato la pole fino all’ultimo giro ma la prima fila è un ottimo risultatoUn sempre eccellente sul bagnato Johann Zarco ha centrato il secondo tempo al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del ... oasport.it Attilio Parisi. Coldplay · Paradise. Plurimpresa in pista insieme a Johann Zarco ed LCR Honda Team - facebook.com facebook Passano alla #Q2: 1) Johann Zarco 2) Pedro Acosta #SpanishGP #MotoGP x.com