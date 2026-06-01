Stefano Nazzi afferma che la cronaca nera non deve essere considerata spettacolo, ma serve a comprendere le dinamiche umane. In un'intervista, ha spiegato che il progetto “Nazzi Racconta” si concentra sull’analisi dei meccanismi del branco, sulla perdita del senso di responsabilità individuale e sui processi che generano alcune dinamiche collettive.

Stefano Nazzi torna a raccontare il lato più oscuro della realtà con Nazzi Racconta, un progetto che indaga i meccanismi del branco, la perdita del senso di responsabilità individuale e il modo in cui nascono certe dinamiche collettive. La docuserie andrà in onda Venerdì 29 e sabato 30 maggio alle 22.30 su Sky Crime, alle 22.50 su Sky Documentaries e in streaming su Now e sarà incentrata sul caso di Desirée Piovanelli, che nel 2002 sconvolse tutta l’Italia. Intervista a Stefano Nazzi. Noi di SuperGuidaTV, abbiamo intervistato il giornalista e autore durante gli Inclusion Day di Sky, e con lui abbiamo parlato sul rapporto tra cronaca nera e spettacolarizzazione, sull’impatto emotivo dei casi che coinvolgono giovani vittime e sulla necessità di restare sempre ancorati ai fatti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Stefano Nazzi su Sky con “Nazzi Racconta”: “La cronaca nera non è spettacolo, ma un modo per capire le dinamiche umane” – Intervista

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Stefano NAZZI: Perché su GARLASCO arriva tutto ai MEDIA anche se non dovrebbe

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Temi più discussi: Stefano Nazzi re del true crime (anche su Sky): Il racconto della cronaca nera deve essere sobrio; Stefano Nazzi: Cronaca e informazione, a Garlasco si è andati oltre il confine [video intervista]; Stefano Nazzi nella sua docuserie su Sky racconta di delitti del branco; Stefano Nazzi: Ecco perché il gruppo diventa la miccia del male. L'intervista.

Uno dei più importanti giornalisti di crime in Italia, #StefanoNazzi, è protagonista di una nuova docuserie con tre differenti casi in esclusiva su Sky in streaming solo su @NOWTV_It . I primi due episodi di #NazziRacconta, il 29 e 30 maggio, sono dedicati al cas x.com

Stefano Nazzi: La notte non ho incubi. Non mi interessa trovare un colpevole, mi interessa capire le persone. Per Garlasco c’è il team Stasi e il team Sempio. Io non sto ...Non vive di solo crime, la voce che racconta i gialli italiani. Il giornalista, scrittore e podcaster, è stato ospite degli Sky Inclusion Days, e qui si racconta: Il crime è diventato una soap. E il ... vanityfair.it

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