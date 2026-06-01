Stefano Nazzi su Sky con Nazzi Racconta | La cronaca nera non è spettacolo ma un modo per capire le dinamiche umane – Intervista

Da superguidatv.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stefano Nazzi afferma che la cronaca nera non deve essere considerata spettacolo, ma serve a comprendere le dinamiche umane. In un'intervista, ha spiegato che il progetto “Nazzi Racconta” si concentra sull’analisi dei meccanismi del branco, sulla perdita del senso di responsabilità individuale e sui processi che generano alcune dinamiche collettive.

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Stefano Nazzi torna a raccontare il lato più oscuro della realtà con Nazzi Racconta, un progetto che indaga i meccanismi del branco, la perdita del senso di responsabilità individuale e il modo in cui nascono certe dinamiche collettive. La docuserie andrà in onda Venerdì 29 e sabato 30 maggio alle 22.30 su Sky Crime, alle 22.50 su Sky Documentaries e in streaming su Now e sarà incentrata sul caso di  Desirée Piovanelli,  che nel 2002 sconvolse tutta l’Italia. Intervista a Stefano Nazzi. Noi di SuperGuidaTV, abbiamo intervistato il giornalista e autore durante gli Inclusion Day di Sky, e con lui abbiamo parlato sul rapporto tra cronaca nera e spettacolarizzazione, sull’impatto emotivo dei casi che coinvolgono giovani vittime e sulla necessità di restare sempre ancorati ai fatti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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