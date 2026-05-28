Stefano Nazzi | Cronaca e informazione a Garlasco si è andati oltre il confine video intervista
In un’intervista, Stefano Nazzi afferma che a Garlasco la cronaca ha superato i limiti del semplice racconto, andando oltre il confine tra informazione e sensazionalismo. Sottolinea l’importanza di mantenere un approccio obiettivo, evitando ipotesi non supportate e tentazioni di manipolare le emozioni del pubblico. Nazzi invita a rispettare i fatti e a non distorcere la narrazione, mantenendo un equilibrio tra verità e rispetto per le persone coinvolte.
“La cronaca andrebbe raccontata senza cedere alla volontà di ipotesi fantasiose e senza cercare di forzare l’emotività ad ogni costo. Come? Facendo due passi indietro per raccontare quelli che sono i fatti, le cose verificate”. A parlare è Stefano Nazzi, uno dei volti (e delle voci) più conosciute nel panorama del crime italiano, autore di diverse serie che hanno raccontato storie di cronaca nera e altre racconteranno con i nuovi episodi di “Nazzi Racconta”, disponibile su Sky Crime dal 29 maggio in poi. Il riferimento è diretto al caso Garlasco, che riempie palinsesti e pagine di giornali e che si è trasformato in un tormentone nazional popolare capace di esondare, travolgere il senso stesso dell’esercizio del diritto di cronaca. 🔗 Leggi su Panorama.it
Stefano NAZZI: Perché su GARLASCO arriva tutto ai MEDIA anche se non dovrebbe
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