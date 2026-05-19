Da quando il suo Indagini è diventato uno dei podcast più ascoltati in Italia, per Stefano Nazzi le porte del piccolo schermo sembrano essersi completamente aperte. Negli ultimi anni ha affrontato quindi le tragedie familiari in Delitti in famiglia su Rai 2, narrato i grandi eventi mediatici ne Il caso su Rai 3 e introdotto le storie di alcuni dei criminali italiani più noti nel primo ciclo di Belve Crime. Ora il giornalista approda su Sky con una nuova produzione originale: Nazzi racconta. La serie si sviluppa in 6 episodi e ripercorre 3 dei casi più sconvolgenti della cronaca nera italiana, tutti uniti da un unico filo conduttore: la dinamica del “branco”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Nazzi racconta su Sky i crimini del branco

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