Stefano De Martino cambia le regole di Sanremo 2027 | una serata per scegliere chi andrà all'Eurovision

Stefano De Martino sta considerando di modificare le regole di Sanremo 2027, trasformando la serata del giovedì in un contest parallelo. Questa fase potrebbe essere dedicata alla selezione del rappresentante italiano all’Eurovision, invece di assegnare il titolo di vincitore del festival. La decisione non è ancora ufficiale, ma potrebbe cambiare il tradizionale metodo di scelta del rappresentante.

Stefano De Martino starebbe valutando la possibilità di cambiare alcune regole di Sanremo 2027. La serata del giovedì, infatti, potrebbe diventare un contest parallelo per scegliere il rappresentate di Eurovision che, quindi, non sarebbe il vincitore come è stato finora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Stefano De Martino nuovo direttore artistico Sanremo 2027

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