Sanremo 2027 la rivoluzione di Stefano De Martino | spunta la serata Eurovision

Da tpi.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Sanremo 2027, Stefano De Martino è stato annunciato come nuovo conduttore e direttore artistico. Tra le novità, si parla di una serata dedicata all’Eurovision, inserita nel programma del festival. La decisione arriva con l’intento di rinnovare la manifestazione e coinvolgere un pubblico più ampio. La proposta di una serata Eurovision si aggiunge ai cambiamenti già previsti per la prossima edizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il cambio di conduzione e direzione artistica, con l’arrivo di Stefano De Martino, potrebbe portare a importanti novità a partire dalla prossima edizione nella formula del Festival di Sanremo. Secondo quanto riportato da Dagospia, le major discografiche e la Fimi avrebbero chiesto alla Rai di presentare una gara separata per scegliere il rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest. In questo modo non ci sarebbe più l’automatismo per cui il vincitore di Sanremo diventa il rappresentante italiano all’Eurovision. Una novità, se confermata, non da poco. Secondo queste indiscrezioni, l’idea è quella di trasformare il venerdì sera, oggi... 🔗 Leggi su Tpi.it

Segui gli aggiornamenti su Stefano De Martino.

sanremo 2027 la rivoluzione di stefano de martino spunta la serata eurovision
© Tpi.it - Sanremo 2027, la “rivoluzione” di Stefano De Martino: spunta la serata Eurovision
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sanremo 2027: Stefano De Martino cambia tutto. La serata Eurovision è realtà

Video Sanremo 2027: Stefano De Martino cambia tutto. La serata Eurovision è realtà?

Notizie e thread social correlati

Sanremo 2027, Stefano De Martino prepara la rivoluzione: addio alla serata cover per la scelta EurovisionPer Sanremo 2027, il festival eliminerà la serata dedicata alle cover per la selezione dell’Eurovision.

Sanremo 2027, cambia la corsa all’Eurovision? L’indiscrezione sulla rivoluzione studiata da Stefano De MartinoA Sanremo 2027 si potrebbe svolgere una gara separata per scegliere il rappresentante italiano all’Eurovision.

Temi più discussi: Sanremo 2027, rivoluzione De Martino: addio serata cover? Spunta la notte Eurovision e il Festival avrebbero due vincitori; Sanremo 2027, De Martino cerca nuove star al 'Mi Ami Festival': chi sono i cantanti che porterà all’Ariston; Sanremo 2027, De Martino vuole Maria De Filippi sul palco. E prepara la rivoluzione del Festival; Sanremo 2027, De Martino sogna Maria De Filippi e 'taglia' i cantanti: fervono i preparativi (ma Belen lo distrae).

stefano de martino sanremo 2027 la rivoluzioneSanremo 2027, cambia data di messa in onda e sistema di voto? Stefano De Martino rivoluziona| Nuovi rumorSanremo 2027, cambia data di messa in onda e sistema di voto? Stefano De Martino rivoluziona: spuntano nuovi retroscena ... ilsussidiario.net

stefano de martino sanremo 2027 la rivoluzioneSanremo 2027, rivoluzione De Martino: addio serata cover? Spunta la notte Eurovision e il Festival avrebbero due vincitoriIl Festival di Sanremo potrebbe cambiare volto come mai era accaduto negli ultimi anni. A poco meno di un anno dall'edizione 2027, la prima affidata ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web