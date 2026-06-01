A Sanremo 2027, Stefano De Martino è stato annunciato come nuovo conduttore e direttore artistico. Tra le novità, si parla di una serata dedicata all’Eurovision, inserita nel programma del festival. La decisione arriva con l’intento di rinnovare la manifestazione e coinvolgere un pubblico più ampio. La proposta di una serata Eurovision si aggiunge ai cambiamenti già previsti per la prossima edizione.

Il cambio di conduzione e direzione artistica, con l’arrivo di Stefano De Martino, potrebbe portare a importanti novità a partire dalla prossima edizione nella formula del Festival di Sanremo. Secondo quanto riportato da Dagospia, le major discografiche e la Fimi avrebbero chiesto alla Rai di presentare una gara separata per scegliere il rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest. In questo modo non ci sarebbe più l’automatismo per cui il vincitore di Sanremo diventa il rappresentante italiano all’Eurovision. Una novità, se confermata, non da poco. Secondo queste indiscrezioni, l’idea è quella di trasformare il venerdì sera, oggi... 🔗 Leggi su Tpi.it

Segui gli aggiornamenti su Stefano De Martino.

© Tpi.it - Sanremo 2027, la “rivoluzione” di Stefano De Martino: spunta la serata Eurovision

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sanremo 2027: Stefano De Martino cambia tutto. La serata Eurovision è realtà

Notizie e thread social correlati

Sanremo 2027, Stefano De Martino prepara la rivoluzione: addio alla serata cover per la scelta EurovisionPer Sanremo 2027, il festival eliminerà la serata dedicata alle cover per la selezione dell’Eurovision.

Sanremo 2027, cambia la corsa all’Eurovision? L’indiscrezione sulla rivoluzione studiata da Stefano De MartinoA Sanremo 2027 si potrebbe svolgere una gara separata per scegliere il rappresentante italiano all’Eurovision.

Temi più discussi: Sanremo 2027, rivoluzione De Martino: addio serata cover? Spunta la notte Eurovision e il Festival avrebbero due vincitori; Sanremo 2027, De Martino cerca nuove star al 'Mi Ami Festival': chi sono i cantanti che porterà all’Ariston; Sanremo 2027, De Martino vuole Maria De Filippi sul palco. E prepara la rivoluzione del Festival; Sanremo 2027, De Martino sogna Maria De Filippi e 'taglia' i cantanti: fervono i preparativi (ma Belen lo distrae).

Festival di Sanremo 2027, la rivoluzione di Stefano De Martino e il sogno di Maria De Filippi alla co-conduzione. Le indiscrezioni qds.it/festival-sanre… x.com

È in arrivo una possibile rivoluzione per il Festival di Sanremo 2027, condotto da Stefano De Martino. reddit

Sanremo 2027, cambia data di messa in onda e sistema di voto? Stefano De Martino rivoluziona| Nuovi rumorSanremo 2027, cambia data di messa in onda e sistema di voto? Stefano De Martino rivoluziona: spuntano nuovi retroscena ... ilsussidiario.net

Sanremo 2027, rivoluzione De Martino: addio serata cover? Spunta la notte Eurovision e il Festival avrebbero due vincitoriIl Festival di Sanremo potrebbe cambiare volto come mai era accaduto negli ultimi anni. A poco meno di un anno dall'edizione 2027, la prima affidata ... msn.com