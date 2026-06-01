Sanremo 2027 la novità di De Martino | una serata per decidere chi va all’Eurovision

Al Festival di Sanremo 2027, il conduttore ha annunciato una modifica significativa: una serata dedicata esclusivamente alla selezione dell’artista che rappresenterà l’Italia all’Eurovision. Questa nuova fase si svolgerà durante la manifestazione, con una votazione speciale per scegliere il candidato. La decisione sarà presa da una giuria e dal pubblico presente in sala. La serata sarà trasmessa in diretta, con un focus sulla scelta finale.

Il Festival di Sanremo si prepara a vivere una delle sue trasformazioni più radicali di sempre. Le grandi manovre per l’edizione del 2027 sono ufficialmente iniziate e al timone della kermesse c’è Stefano De Martino, il quale sembra intenzionato a lasciare un’impronta indelebile e rivoluzionaria sulla manifestazione calcando il prestigioso palco del Teatro Ariston. Insieme al nuovo direttore musicale della kermesse Fabrizio Ferraguzzo, storico e apprezzato manager dei Måneskin, il giovane conduttore sta delineando un progetto ambizioso che punta a modificare gli equilibri storici della competizione. Anche se il piano si trova ancora in uno... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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SANREMO 2027: DE MARTINO CONDUTTORE, ECCO PERCHÉ

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Sanremo 2027 a nove mesi dal via: Maria De Filippi vicina alla co-conduzione, Måneskin verso la reunion (Fiorello), Tiziano Ferro pronto al debutto in gara. E una novità sulle giurie potrebbe arrivare con Ferraguzzo. allmusicitalia.it allmusicitalia.it/news/sanre x.com

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