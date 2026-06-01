Stefano Bandecchi | Mi ricandido sindaco di Terni Per fermarmi mi devono uccidere

Stefano Bandecchi ha annunciato la sua intenzione di candidarsi nuovamente come sindaco di Terni. Ha dichiarato di essere stato rinviato a giudizio sei o sette volte e ha aggiunto che per impedirgli di ricandidarsi, sarebbe necessario ucciderlo. La sua decisione arriva nonostante le numerose vicende giudiziarie a suo carico.

«Io mi ricandido. Sono al sesto o settimo rinvio a giudizio, manco mi ricordo. Ma per non farmi ricandidare, glielo dico, devono ammazzarmi. Tra due anni corro di nuovo per restare sindaco, nessuno ha mai fatto tanto per Terni ». Oggi sono tre anni che Stefano Bandecchi la amministra. Politico, imprenditore, editore, fondatore dell’Università degli Studi “Niccolò Cusano”, dirigente sportivo, lo scorso autunno ha pure fondato un partito, “ Dimensione Bandecchi ”. Sono in tanti che la vogliono far fuori, metaforicamente s’intende: accuse da sinistra, processi, trasmissioni televisive contro di lei. Chi gliel’ha fatto fare? «Chi? Il fatto che è pieno di gente sconclusionata che spara una marea di cazzate, che non sa fare nulla, che non conosce il significato della parola “risultati”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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