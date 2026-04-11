Ternana Stefano Bandecchi | I Rizzo mi vogliono dare la responsabilità della potenziale liquidazione della società Si tratta di una pressione inaccettabile

Da ternitoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In merito alla situazione societaria della Ternana calcio, il sindaco di Terni ha commentato le recenti tensioni tra i proprietari del club e alcuni giocatori. Secondo quanto riferito, ci sarebbero state discussioni riguardo al possibile esito della gestione sportiva e finanziaria della società. Bandecchi ha accusato alcuni soggetti di voler attribuire a lui la responsabilità di una eventuale liquidazione del club, definendo tale richiesta come una pressione inaccettabile.

In merito alla complessa situazione societaria della Ternana calcio, a seguito anche dell'incontro tra i proprietari del club rossoverde e alcuni giocatori, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha rilasciato la seguente dichiarazione:"Quanto sta avvenendo in queste ore riguardo al futuro della.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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