Ternana Stefano Bandecchi | I Rizzo mi vogliono dare la responsabilità della potenziale liquidazione della società Si tratta di una pressione inaccettabile

In merito alla situazione societaria della Ternana calcio, il sindaco di Terni ha commentato le recenti tensioni tra i proprietari del club e alcuni giocatori. Secondo quanto riferito, ci sarebbero state discussioni riguardo al possibile esito della gestione sportiva e finanziaria della società. Bandecchi ha accusato alcuni soggetti di voler attribuire a lui la responsabilità di una eventuale liquidazione del club, definendo tale richiesta come una pressione inaccettabile.