Ternana Stefano Bandecchi | I Rizzo mi vogliono dare la responsabilità della potenziale liquidazione della società Si tratta di una pressione inaccettabile
In merito alla situazione societaria della Ternana calcio, il sindaco di Terni ha commentato le recenti tensioni tra i proprietari del club e alcuni giocatori. Secondo quanto riferito, ci sarebbero state discussioni riguardo al possibile esito della gestione sportiva e finanziaria della società. Bandecchi ha accusato alcuni soggetti di voler attribuire a lui la responsabilità di una eventuale liquidazione del club, definendo tale richiesta come una pressione inaccettabile.
In merito alla complessa situazione societaria della Ternana calcio, a seguito anche dell'incontro tra i proprietari del club rossoverde e alcuni giocatori, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha rilasciato la seguente dichiarazione:"Quanto sta avvenendo in queste ore riguardo al futuro della.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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