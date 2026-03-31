Lino Banfi ha raccontato di aver trascorso periodi dormendo nei vagoni dei treni, senza mangiare e piangendo. Ha anche riferito di aver deciso di farsi operare alle tonsille per poter stare più caldo in un ospedale. Recentemente, l’attore è stato premiato al Teatro Petruzzelli di Bari con una standing ovation da parte del pubblico presente.

Al Teatro Petruzzelli di Bari, Lino Banfi ha ricevuto la standing ovation che gli spettava. L’attore pugliese è stato omaggiato durante l’ultima giornata del Bif&st – Bari International Film&Tv Festival, in occasione della proiezione dei primi trenta minuti del documentario Lino d’Italia: storia di un itALIENO, diretto da Marco Spagnoli e prodotto da Minerva Pictures. Per Banfi, un primo regalo speciale in vista dei 90 anni, che compirà il prossimo 9 luglio. Fu proprio in quel teatro che un giovane Domenico Modugno disse al padre di Pasquale Zagaria, il vero nome dell’attore: “Un giorno questo ragazzo diventerà famoso”. E così è stato. Il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dormivo nei vagoni dei treni, non mangiavo, piangevo. Mi sono fatto operare alle tonsille solo per stare al caldo di un ospedale”: parla Lino Banfi

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