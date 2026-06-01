Stefania Sandrelli | Ho pianto quando l'Inps ha chiesto la restituzione della pensione ho temuto di perdere la casa

L'attrice ha raccontato di aver pianto quando l'Inps le ha richiesto di restituire una parte della pensione, temendo di perdere la casa. La vicenda con l'ente previdenziale riguarda un recupero di somme, ma sembra aver avuto un esito favorevole. Sandrelli ha anche parlato di relazioni personali, tra cui quella con Gino Paoli, senza approfondire dettagli. L'attrice si appresta a compiere 80 anni.

Stefania Sandrelli si racconta in un'intervista. L'attrice, che il 5 giugno festeggerà i suoi 80 anni, spazia dall'amore con Gino Paoli alla brutta vicenda con l'Inps che sembra essersi risolta positivamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Stefania Sandrelli: il flirt con Gerard Depardieu - Belve 02/12/2025

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Si parla di: Stefania Sandrelli: Con Gino Paoli è stato un amore totale ma la libertà è venuta prima di tutto.

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