A Taormina 24enne salvata da mediastinite la dottoressa che l'ha operata | Ho temuto potesse morire

A Taormina, una giovane donna è stata sottoposta a intervento chirurgico presso l’ospedale San Vincenzo a causa di una mediastinite. La dottoressa Serenella Palmeri, che ha eseguito l’operazione, ha dichiarato di aver temuto per la vita della paziente, descrivendo il volto della donna come irriconoscibile prima dell’intervento e ricordando che in un’ora è stata portata in sala operatoria. La giovane, di 24 anni, si trova attualmente sotto cure mediche.

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