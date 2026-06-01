Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Ulisse: Il piacere della scoperta. Documentario - In onda alle 21:30. In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, Ulisse celebra il genio italiano con una puntata interamente dedicata alle sue creazioni e alla sua straordinaria esistenza. Il viaggio comincerà in Francia, ad Amboise, sulle rive della Loira, nei luoghi dove Leonardo Da Vinci trascorse gli ultimi anni di vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stasera in TV — lunedì 1 giugno 2026

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