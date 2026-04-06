Questa sera, lunedì 6 aprile 2026, i principali canali italiani trasmettono una varietà di contenuti, tra film, serie televisive, programmi di intrattenimento, notiziari e eventi sportivi. La programmazione si presenta ricca e diversificata, offrendo agli spettatori diverse scelte per la serata. La proposta televisiva include produzioni di diverso genere e durata, pensate per soddisfare le preferenze di un pubblico ampio e variegato.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Io e te dobbiamo parlare. Film - In onda alle 21:30. Alessandro Siani torna dietro e davanti la macchina da presa per la prima volta al fianco di Leonardo Pieraccioni. Una donna in comune, una figlia a metà e una volante per due. Antonio ( Alessandro Siani ) e Pieraldo ( Leonardo Pieraccioni ). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stasera in TV — lunedì 6 Aprile 2026

Cosa vedere a Pasquetta su Sky Cinema stasera Lunedi 6 Aprile 2026 - Io sono nessuno 2Serata ricca su Sky Cinema e NOW Dalla commedia all’azione, cosa vedere con orari e programmazione.

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di lunedì 5 Gennaio 2026

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Lorenzo Marone. Ti telefono stasera. Storia bellissima e molto commovente. Toccante. Giò cinquantenne divorziato è stato un padre assente fino ad ora. La ex moglie deve partire per un viaggio di lavoro che la terrà lontana per un anno per cui lascierà il figlio facebook

Carlo #Verdone a DAZN: "Stasera partita importantissima per entrambe le squadre. La Roma ha avuto tanti infortuni purtroppo. Ora sono un po' preoccupato. Spero che la difesa si riprenda, è calata di attenzione. Ma mi fido di #Gasperini. Mi piace molto. È x.com