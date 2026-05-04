Stasera in TV, lunedì 4 maggio 2026, i principali canali italiani trasmettono una varietà di contenuti, tra cui film, serie televisive, programmi di intrattenimento, approfondimenti di informazione e eventi sportivi. La programmazione si presenta diversificata, offrendo agli spettatori diverse opzioni per la serata. Le fasce orarie prevedono anche speciali e approfondimenti su temi attuali, mentre le emittenti si preparano a proporre una serata ricca di varietà.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Ulisse: Il piacere della scoperta. Documentario - In onda alle 21:30. Dopo il successo dello speciale Versailles in piano sequenza, Alberto Angela torna su Rai1 con la nuova serie di Ulisse, il piacere della scoperta. Rai Cultura propone quattro nuovi episodi dedicati a grandi personaggi del passato, ai viaggi, alla cultura e alla storia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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