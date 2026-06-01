La Garbatella abbassa le serrande. E stavolta potrebbe farlo per sempre. Stasera in tv su Canale 5 alle 21.30, e in contemporanea in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile rivedere anche le puntate già trasmesse, andranno in onda due episodi di fila di I Cesaroni – Il ritorno. Una scelta non casuale: Mediaset ha deciso di chiudere la stagione con una settimana di anticipo rispetto al previsto, accorpando gli episodi rimasti in un’unica serata. Un finale in doppia dose per salutare Giulio, Marco e tutta la combriccola di Roma Sud che per anni ha tenuto incollati milioni di italiani al televisore. Se sia davvero un arrivederci o un addio, per ora nessuno lo sa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera in tv il finale di “I Cesaroni - Il ritorno” fra tradimenti, conti da saldare e un futuro tutto da scrivere. Due episodi in una sola serata

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Ho appena finito di vedere il finale, questo è sicuramente uno dei migliori spettacoli che abbia mai visto, ma ora ho un problema.. cosa guardo adesso?? reddit

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