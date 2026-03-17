Il presidente del Como ha affermato di essere soddisfatto della presenza di Cesc Fabregas e ha spiegato che il suo arrivo è stato possibile grazie a uno show televisivo. Ha inoltre sottolineato che le grandi aziende non stabiliscono in anticipo le date di partenza dei propri manager. Suwarso ha dichiarato che il suo club è nato dall’esperienza televisiva e che il futuro di Fabregas rimane ancora tutto da definire.

"Migliorare il decimo posto dello scorso anno dal punto di vista sportivo. Aumentare i ricavi e fare crescere il valore dei giocatori". Mirwan Suwarso ci accoglie di persona nella sede della Sent Entertainment, società che controlla il Como 1907 tramite il gruppo Darjum, colosso indonesiano dei fratelli Hartono. Il look è informale, maglione e sneaker, così come il clima che si respira nell’open space, tra giovani al lavoro o intenti a consumare il pasto nell’area break. "Non ho dormito molto stanotte", attacca il presidente. L’adrenalina della grande vittoria con la Roma? "No, ho fatto tardi, ho incontrato tanta gente. Per me, per noi, era una partita come un’altra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Suwarso: "Il mio Como nato da uno show tv. Fabregas? Futuro tutto da scrivere"

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