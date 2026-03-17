Como Suwarso alla Gazzetta | Tutto nato da un tv show il futuro di Fabregas è tutto da scrivere! E su Nico Paz rispondo così

Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha parlato della situazione attuale della squadra in un'intervista alla Gazzetta. Ha commentato che tutto è iniziato con un programma televisivo e ha affermato che il futuro di Fabregas è ancora da definire. Su Nico Paz ha fornito una risposta diretta, senza entrare in dettagli o motivazioni.

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