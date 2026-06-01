Startup | a Bolzano debutta il premio da 460mila euro per i founder

A Bolzano è stato annunciato il debutto di un premio da 460mila euro destinato ai fondatori di startup. Il finanziamento mira a sostenere le imprese emergenti italiane. I partner coinvolti nel progetto hanno messo sul tavolo questa somma, senza specificare i nomi. Il premio rappresenta un nuovo modello di supporto finanziario per le startup nel paese.

? Punti chiave Come cambierà il modello di finanziamento per le startup italiane?. Chi sono i partner che mettono sul tavolo 460mila euro?. Quali settori tecnologici riceveranno la priorità per questi investimenti?. Perché questo meccanismo elimina le barriere temporali per i founder?.? In Breve Evento To the Peak previsto a Bolzano tra il 9 e l'11 settembre 2026. 360 Capital stanzia 360mila euro per il fondo principale. tba network e BluLime contribuiscono con 100mila euro totali. Lucrezia Lucotti descrive l'evoluzione dalla precedente 360 pitch competition. 460mila euro di capitale diretto per i fondatori a Bolzano: debutta il meccanismo money on the table. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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