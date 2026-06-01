L’evento startup To the Peak metterà per la prima volta capitale direttamente sul tavolo dei founder

Notizia in breve

Durante l’evento startup To the Peak, il fondo di investimento 360 Capital ha annunciato un investimento di 360mila euro. A questa cifra si aggiungeranno 100mila euro da parte di tba Network e BluLime. È la prima volta che si attua in Italia un meccanismo denominato “money on the table”, che prevede un investimento diretto sui founder durante l’evento. L’obiettivo è supportare direttamente le startup partecipanti.