L’evento startup To the Peak metterà per la prima volta capitale direttamente sul tavolo dei founder
Durante l’evento startup To the Peak, il fondo di investimento 360 Capital ha annunciato un investimento di 360mila euro. A questa cifra si aggiungeranno 100mila euro da parte di tba Network e BluLime. È la prima volta che si attua in Italia un meccanismo denominato “money on the table”, che prevede un investimento diretto sui founder durante l’evento. L’obiettivo è supportare direttamente le startup partecipanti.
Per la prima volta in Italia un evento dedicato ai founder di startup metterà capitale direttamente a disposizione dei partecipanti. Nell’ambito dell’edizione 2026 di To the Peak - la competizione altoatesina conosciuta in precedenza come Bolzano Slush’D - debutterà il primo meccanismo italiano di “money on the table”: l’evento ha annunciato un impegno formale di investimento per una somma complessiva di 460mila euro destinata al vincitore della pitch competition. Si tratta di una novità assoluta per il nostro Paese e di una svolta per l’intero ecosistema nazionale delle startup. Le candidature per partecipare alla gara - che si terrà a Bolzano tra il 9 e l’11 settembre 2026 - sono aperte. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Start a Profitable Food Truck with UNDER $10k (Step-by-Step)
Notizie e thread social correlati
Concertone Roma, per la prima volta sul palco la formazione storica dei LitfibaPer la prima volta, la formazione storica dei Litfiba si esibirà sul palco del Concertone di Roma, attirando l'attenzione dei partecipanti.
Roma Capitale ha ricevuto per la prima volta il premio di Comune Plastic FreeRoma Capitale ha ottenuto per la prima volta il premio “Comune Plastic Free” durante la quinta edizione dell’iniziativa promossa dalla onlus “Plastic...
Argomenti più discussi: To The Peak porta il venture capital sul palco; To The Peak rafforza il format: a Bolzano la prima pitch competition italiana con investimento diretto per i founder; First Playable 2026, infrastrutture industriali e mercati internazionali del videogioco.
Bvr Banca Veneto Centrale. . Durante l’evento Orizzonte 130 abbiamo parlato di startup, leve strategiche, ego, successi e insuccessi. Sebastiano Zanolli - La Grande Differenza, manager e autore, ripercorre i temi del suo intervento e alcuni degli spunti condi facebook
Arriva all'evento con la borsa appariscente del gayboy reddit
#CyberXcelerator - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Bolzano, To The Peak mette 460mila euro in palio per le startup in garaPer l’edizione 2026 debutta un meccanismo di investimento diretto: candidature aperte, primo speaker confermato Jack Mardack. nordest24.it