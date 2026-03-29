Nella settimana in corso si registra un aumento di casi di phishing bancario, con truffe che hanno portato a un furto complessivo di circa 460 mila euro. La rubrica settimanale, realizzata in collaborazione con le forze dell’ordine, ha segnalato un incremento di tentativi di frode online, mentre lo sciopero di venerdì ha coinvolto anche il settore delle comunicazioni.

Ancona, 29 marzo 2026 – Prosegue oggi per lo sciopero di venerdì, la rubrica settimanale in collaborazione con i carabinieri contro le truffe, di ogni genere, che stanno proliferando. Partendo da fatti realmente accaduti nella nostra provincia, l’Arma ogni sabato ci dà consigli utili e pratici per difenderci. Il truffatore dai "centomila" volti. Uno, nessuno e centomila, per dirla con Pirandello. Citazione dotta che tanto bene definisce il truffatore generico medio. Uno di numero: agisce da solo o si associa a tanti altri "uno" come lui. Nessuno, perché le trame dei raggiri sono tutte strutturat e in modo da garantire all’imbroglione di potersi dileguare alla velocità della luce, così da diventare "nessuno", per l’appunto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una settimana da incubo, phishing bancario boom: truffe per 460mila euro

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