Stagno auto ribaltata in via Marx dopo lo scontro con un' altra vettura | due feriti

Da livornotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'auto si è ribaltata in via Marx a Stagno dopo uno scontro con un'altra vettura. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di oggi, lunedì 1 giugno, nei pressi di un supermercato. Due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse sul posto. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi e le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti.

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Momenti di grande apprensione intorno alle 17 di oggi, lunedì 1 giugno, per un incidente che ha coinvolto due vetture in via Marx, a Stagno, nei pressi del supermercato Conad. Secondo quanto ricostruito, due auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento: un impatto violento in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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