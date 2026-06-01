Stagno auto ribaltata in via Marx dopo lo scontro con un' altra vettura | due feriti

Notizia in breve

Un'auto si è ribaltata in via Marx a Stagno dopo uno scontro con un'altra vettura. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di oggi, lunedì 1 giugno, nei pressi di un supermercato. Due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse sul posto. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi e le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti.