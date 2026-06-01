Stagno auto ribaltata in via Marx dopo lo scontro con un' altra vettura | due feriti
Un'auto si è ribaltata in via Marx a Stagno dopo uno scontro con un'altra vettura. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di oggi, lunedì 1 giugno, nei pressi di un supermercato. Due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse sul posto. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi e le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti.
Momenti di grande apprensione intorno alle 17 di oggi, lunedì 1 giugno, per un incidente che ha coinvolto due vetture in via Marx, a Stagno, nei pressi del supermercato Conad. Secondo quanto ricostruito, due auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento: un impatto violento in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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