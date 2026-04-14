Paura a Stagno furgone ribaltato dopo lo scontro con un' auto | due feriti in ospedale

Nel primo pomeriggio di oggi, a Stagno, un incidente stradale si è verificato in via Piemonte intorno alle 17.40. Un furgone si è ribaltato dopo aver scontrato con un’auto, causando il ferimento di due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti.

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, martedì 14 aprile, a Stagno, dove intorno alle 17.40 si è verificato un incidente stradale in via Piemonte. Secondo una prima ricostruzione, nello scontro sono rimasti coinvolti un’auto e un furgone che, a seguito dell’impatto, si è ribaltato finendo al.🔗 Leggi su Livornotoday.it Cinque feriti in ospedale dopo lo scontro fra auto e furgone sulla Senese – AretinaAREZZO – Un pomeriggio di massima emergenza quello che si è consumato lungo la Strada Statale 73 Senese-Aretina, nel territorio comunale di Arezzo. Incidente ad Alpignano: scontro tra furgone e auto che finisce contro un albero, due feriti in ospedaleUn incidente è avvenuto nella prima serata di ieri, giovedì 26 febbraio 2026, in via della Costa ad Alpignano.