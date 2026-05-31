Un’auto si è ribaltata dopo uno scontro in un quartiere di Aversa, causando caos e due feriti trasportati in ospedale. Il semaforo dell’incrocio non funzionava correttamente al momento dell’incidente. Le condizioni cliniche dei feriti non sono state rese note. La polizia ha avviato le verifiche sulla dinamica e sulla causa del malfunzionamento del semaforo. Nessuna altra persona coinvolta è risultata ferita. La strada rimane chiusa al traffico per le operazioni di soccorso.

? Domande chiave Come sono rimaste le condizioni cliniche dei feriti trasportati in ospedale?. Perché il semaforo dell'incrocio non funzionava correttamente stamattina?. Chi deve rispondere del malfunzionamento del dispositivo semaforico?. Quali saranno le ripercussioni sulla viabilità di viale della Libertà?.? In Breve Scontro avvenuto il 31 maggio 2026 alle ore 09:43 vicino al supermercato Decò.. Semaforo all'incrocio tra viale della Libertà e via Torrebianca malfunzionante da diversi giorni.. Intervento immediato del personale del 118 per il trasporto dei feriti in ospedale.. Blocco della circolazione su tutto l'asse di viale della Libertà per l'incidente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aversa, auto ribaltata dopo lo scontro: caos e feriti nel quartiere

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