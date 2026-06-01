Squilla il telefono prestare attenzione per il vento Non frequentare parchi e giardini
Lunedì pomeriggio, gli utenti del servizio Alert System hanno ricevuto una comunicazione che segnala un’allerta arancione di Protezione civile. L’avviso riguarda le aree del crinale forlivese e indica di prestare attenzione al vento e di evitare parchi e giardini nella giornata di martedì. Nessuna altra informazione specifica è stata fornita sul motivo dell’allerta o sulla durata.
Nel tardo pomeriggio di lunedì gli utenti iscritti registrati al servizio Alert System sono stati informati dell’allerta arancione di Protezione civile che interesserà nella giornata di martedì le aree del crinale Forlivese. “Si invitano i cittadini a chiudere le tende solari, riporre i gazebo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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