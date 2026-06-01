Squilla il telefono prestare attenzione per il vento Non frequentare parchi e giardini

Da forlitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lunedì pomeriggio, gli utenti del servizio Alert System hanno ricevuto una comunicazione che segnala un’allerta arancione di Protezione civile. L’avviso riguarda le aree del crinale forlivese e indica di prestare attenzione al vento e di evitare parchi e giardini nella giornata di martedì. Nessuna altra informazione specifica è stata fornita sul motivo dell’allerta o sulla durata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel tardo pomeriggio di lunedì gli utenti iscritti registrati al servizio Alert System sono stati informati dell’allerta arancione di Protezione civile che interesserà nella giornata di martedì le aree del crinale Forlivese. “Si invitano i cittadini a chiudere le tende solari, riporre i gazebo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

FULL4K| Save the witch and prosper | Release that Witch

Video FULL?4K?| Save the witch and prosper | Release that Witch

Notizie e thread social correlati

Allerta arancione per vento, squilla il telefono: "Non frequentare parchi e giardini"Vento di particolare intensità è previsto per giovedì, portando un'allerta arancione.

Nuovo avviso telefonico per il vento forte: “Prestare la massima attenzione”Lunedì pomeriggio, gli utenti iscritti al servizio Alert System hanno ricevuto un avviso telefonico riguardante il vento forte.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web