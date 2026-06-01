Squilla il telefono prestare attenzione per il vento Non frequentare parchi e giardini

Notizia in breve

Lunedì pomeriggio, gli utenti del servizio Alert System hanno ricevuto una comunicazione che segnala un’allerta arancione di Protezione civile. L’avviso riguarda le aree del crinale forlivese e indica di prestare attenzione al vento e di evitare parchi e giardini nella giornata di martedì. Nessuna altra informazione specifica è stata fornita sul motivo dell’allerta o sulla durata.