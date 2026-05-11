Nuovo avviso telefonico per il vento forte | Prestare la massima attenzione

Lunedì pomeriggio, gli utenti iscritti al servizio Alert System hanno ricevuto un avviso telefonico riguardante il vento forte. L’allerta arancione emessa dalla Protezione civile riguarda le zone di alta collina e del crinale forlivese e si estenderà anche nella giornata di martedì. Il messaggio invita a prestare la massima attenzione alle condizioni meteorologiche previste.

Anche nel tardo pomeriggio di lunedì gli utenti iscritti registrati al servizio Alert System sono stati informati dell’allerta arancione di Protezione civile che interesserà nella giornata di martedì le aree di alta collina e del crinale Forlivese. “Si invitano i cittadini a chiudere le tende.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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