Vento di particolare intensità è previsto per giovedì, portando un'allerta arancione. Le autorità hanno inviato un messaggio ai cittadini iscritti al servizio di Alert System, raccomandando di evitare parchi e giardini. La comunicazione è arrivata tramite telefonata, con l'indicazione di non frequentare le aree verdi durante le condizioni meteorologiche più estreme.

Previsto “vento di particolare intensità”. I cittadini iscritti al servizio di Alert System sono stati informati del peggioramento atteso per la giornata di giovedì. Nell'avviso i cittadini sono invitati a “a chiudere le tende solari, riporre i gazebo, non frequentare parchi e giardini e prestare comunque la massima attenzione specie in prossimità delle zone alberate”. Per essere raggiunto dai messaggi del servizio Alert System sul cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, è possibile iscriversi gratuitamente compilando l'apposito modulo di registrazione Alert System. Per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio del Comune, indicare l'indirizzo di ubicazione dell'immobile. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Allerta arancione per vento, squilla il telefono: "Non frequentare parchi e giardini"

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