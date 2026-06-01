Squadra mobile in azione fra Ballarò e via Serradifalco due palermitani arrestati per droga e uno per scippo

Tra Ballarò e via Serradifalco, la polizia ha arrestato due uomini di 43 e 59 anni, trovati in possesso di droga durante controlli di routine. In un altro intervento, un uomo di 50 anni è stato fermato per aver tentato di scippare una persona. Tutti e tre sono stati portati in commissariato e accusati rispettivamente di detenzione di sostanze stupefacenti e rapina.

Tre palermitani, di età compresa tra i 43 e i 59 anni, sono stati arrestati in tre distinti interventi dalla polizia nei giorni scorsi. Due sono stati ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana e uno del reato di furto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Vampe di San Giuseppe, intervento polizia di stato e vigili del fuoco.

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