Dal furto di un pc si scopre un giro di prostituzione a Monreale arrestati due palermitani

Dopo il furto di un computer, le forze dell'ordine hanno scoperto un giro di prostituzione nel territorio di Monreale. Due uomini, residenti a Palermo, sono stati arrestati su ordine del giudice per le indagini preliminari. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della sezione operativa di Monreale, con il supporto di unità di Bagheria e Matera. Le indagini hanno portato all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei due uomini.

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Monreale, supportati dai militari delle compagnie di Bagheria e Matera, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo nei confronti di due palermitani di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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