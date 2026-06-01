Due uomini di Palermo sono stati arrestati dai carabinieri di Monreale con l'accusa di sfruttamento della prostituzione. L'indagine ha scoperto un'organizzazione che utilizzava un catalogo fotografico con immagini delle donne sui social per la selezione e l'identificazione. L'organizzazione aveva ruoli definiti, tariffe stabilite e un sistema di approvvigionamento tramite foto. L'attività era strutturata in modo da gestire le prestazioni e le relazioni con le clienti.

Un’organizzazione strutturata con ruoli distinti, tariffe concordate e selezione preventiva delle donne tramite foto sui social. L’indagine è partita da una denuncia per furto in una stazione dei carabinieri. Tutto è cominciato da una denuncia apparentemente ordinaria: un ragazzo di 24 anni si presentava alla stazione dei carabinieri di Monreale per segnalare il furto del proprio computer. L’autrice, a suo dire, era una donna con cui aveva avuto un incontro a pagamento organizzato da un intermediario. Da quella segnalazione è emerso un sistema ben più articolato, che ha portato all’arresto di due uomini palermitani di 30 e 47 anni.... 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Sfruttamento della prostituzione con catalogo fotografico: due palermitani arrestati dai carabinieri di Monreale

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