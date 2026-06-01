Due anni fa, un allenatore e dirigente ha acquistato circa trenta moschettoni per i giocatori della nazionale austriaca, incidendo su ognuno la data della finale degli Europei. Attualmente, è il primo candidato per il ruolo di responsabile dell’area tecnica di un club di calcio. La sua metodologia si basa su una squadra-famiglia, professionismo e meritocrazia, con un focus su tattica, scouting e lavoro di squadra.

Avete mai pensato di regalare un moschettone da arrampicata ai colleghi di ufficio? Sono 12 euro, sul solito sito in cui si compra tutto. Ralf Rangnick due anni fa ne ha acquistati una trentina per i calciatori della nazionale austriaca e su ogni moschettone ha fatto incidere la data della finale dell’Europeo. Messaggio chiaro: siamo tutti compagni di cordata, se ci aiutiamo possiamo arrivare in cima. Non ci sono riusciti ma il percorso non è stato banale: l’Austria ha vinto il gruppo con Francia e Olanda e agli ottavi ha perso con la Turchia una partita dominata. Bastino gli expected goals: 2,73 a 0,87 per l’Austria. Rangnick, commissario tecnico ma per tutti “Il Professore”, oggi è il primo candidato del Milan per un ruolo da capo dell’area tecnica e il racconto del moschettone torna utile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Squadra-famiglia, professionismo e meritocrazia, tattica, scouting: ecco come lavora Rangnick

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