Milan Rangnick punta Glasner | difesa a ‘tre’ ma tattica diversa da Allegri Ecco l’analisi

Da pianetamilan.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan sta considerando l'ipotesi di affidare la panchina a Oliver Glasner dopo l'addio di Allegri. La proposta prevede un modulo a tre difensori, ma con una strategia tattica differente rispetto a quella adottata dal predecessore. La scelta del tecnico austriaco si basa su valutazioni legate alle sue esperienze recenti e alle caratteristiche di gioco. Attualmente, il club sta valutando diverse opzioni prima di prendere una decisione ufficiale.

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Il Milan continua a ricercare gli elementi per costruire la squadra: i rossoneri devono ancora trovare tutto visto che manca un amministratore delegato, un direttore sportivo e un allenatore. Uno dei piani più caldi in questo momento, è quello di affidare la direzione tecnica e del futuro del club nelle mani di Ralf Rangnick. L'attuale CT dell'Austria potrebbe arrivare come direttore tecnico della squadra, volendo però gestire lui tutta la squadra, scegliendo i suoi uomini, compreso l'allenatore. Il nome caldo è quello di Oliver Glasner, allenatore che ha appena lasciato il Crystal Palace, vincendo la Conference League. Subito... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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