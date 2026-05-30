Il Milan sta considerando l'ipotesi di affidare la panchina a Oliver Glasner dopo l'addio di Allegri. La proposta prevede un modulo a tre difensori, ma con una strategia tattica differente rispetto a quella adottata dal predecessore. La scelta del tecnico austriaco si basa su valutazioni legate alle sue esperienze recenti e alle caratteristiche di gioco. Attualmente, il club sta valutando diverse opzioni prima di prendere una decisione ufficiale.

Il Milan continua a ricercare gli elementi per costruire la squadra: i rossoneri devono ancora trovare tutto visto che manca un amministratore delegato, un direttore sportivo e un allenatore. Uno dei piani più caldi in questo momento, è quello di affidare la direzione tecnica e del futuro del club nelle mani di Ralf Rangnick. L'attuale CT dell'Austria potrebbe arrivare come direttore tecnico della squadra, volendo però gestire lui tutta la squadra, scegliendo i suoi uomini, compreso l'allenatore. Il nome caldo è quello di Oliver Glasner, allenatore che ha appena lasciato il Crystal Palace, vincendo la Conference League. Subito... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Rangnick punta Glasner: difesa a ‘tre’, ma tattica diversa da Allegri. Ecco l’analisi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Panchina Milan, Rangnick o Jaissle? Ecco l’analisi tatticaIl Milan potrebbe affidarsi a Ralf Rangnick o a Matthias Jaissle come allenatori.

LIVE Milan – Iraola in pole, ma occhio alle condizioni. In ascesa Rangnick e Glasner?La società sta procedendo a un rinnovamento completo, con l’eliminazione del direttore generale, del direttore sportivo, dell’allenatore e del...

Temi più discussi: Rivoluzione Milan, tutti i nomi da Iraola a Glasner: rispunta anche Rangnick!; Da Jaissle e Glasner a Schmidt e Hütter: tutti gli allenatori della galassia Rangnick; Milan, Iraola quasi sfumato: il casting Milan per la panchina porta a quattro nomi; Niente Iraola per il Milan, sfuma il tecnico basco che preferisce la Premier.

#Milan, due correnti in competizione: Calvelli e Cardinale parlano con #Rangnick che punta su Glasner o Jaissle. L’altra, molto forte con Ibra e Kirovski, porta a #Planes con #Pochettino [ @86_longo] x.com

[Cohen] Glasner e Jaissle sono i favoriti per assumere il ruolo di allenatore, se Rangnick viene nominato direttore del Milan. reddit

Rangnick aspetta la decisione del Milan: se vince il suo progetto Glasner prende quotaSono ore di riflessione in casa Milan, e non è una novità. Resta però da capire quale sia l'anima prevalente per dare un'impronta precisa alla strategia che possa riportare in alto i rossoneri. Tutto ... msn.com

Milan, rebus allenatore: Rangnick vota Jaissle, Ibra pensa a Glasner, Xavi e Pochettino e spunta anche Thiago MottaIl tempo stringe, ma la rosa di candidati alla panchina del Milan si allarga. Cardinale e Ibra vorrebbero chiudere la questione in 10 giorni, ma i nomi si moltiplicano e spunta anche Thiago Motta ... sport.virgilio.it